Vestido con un jersey a rayas de los Yankees, con el número 42 estampado en la espalda, el exlanzador panameño salió al terreno del estadio de Nueva Yorkante los aplausos de los fanáticos e hizo el lanzamiento que fue recibido por el receptor Gary Sánchez. Esto se hizo antes del partido entre el equipo neoyorquino y los Orioles de Baltimore.

Mariano Rivera threw out the ceremonial first pitch on #OpeningDay. pic.twitter.com/VZ2CqYk7CR