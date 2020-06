"Yo como latino y persona de color, quiero decir que está mal", dijo Rivera, quien jugó para los Yankees de 1995 a 2013. "Somos seres humanos, no somos animales. Eso estuvo mal lo que le pasó al Sr. Floyd".

Unos 2 mil manifestantes marcharon el miércoles por la noche para dejar en claro que la brutalidad policial contra los afroamericanos no tiene lugar en Nueva Rochelle o en el país. Apasionados, pero pacíficos, manifestantes de todas las edades y etnias se reunieron frente al Ayuntamiento mientras la indignación por el asesinato de George Floyd en Minneapolis ha continuado en todo Westchester.

El lanzador del Salón de la Fama y ex yanqui, Mariano Rivera, habló afuera de la iglesia Refugio de la Esperanza durante una marcha de protesta en New Rochelle el miércoles 3 de junio de 2020.

New Rochelle, NY PEACEFUL protest.rain didn’t seem to stop us 💜#BlackLivesMatter#protestpic.twitter.com/BLt5vt5WwE