Marlins de Miami eligen a Kim Ng como mánager general, primera mujer en el cargo en EEUU

Ng, de 51 años, trabajó anteriormente como asistente del mánager general de los Dodgers de Los Ángeles y de los Yankees de Nueva York antes de unirse a las Grandes Ligas como vicepresidenta de operaciones de béisbol en 2011.

"Entré en las Grandes Ligas de béisbol como pasante y, después de décadas de determinación, es el gran honor de mi carrera liderar a los Marlins de Miami como su próxima mánager general", dijo Ng en un comunicado.

"No me tomo este desafío a la ligera. Cuando entré en este negocio parecía improbable que una mujer dirigiera un equipo de las Grandes Ligas, pero soy tenaz en la búsqueda de mis objetivos", afirmó. "Mi objetivo ahora es traer el campeonato de béisbol a Miami".

Congrats to Kim Ng, the new GM of the Miami Marlins!• 30+ seasons of experience• 3 World Series rings and 8 postseason appearances as an executive• Highest ranking woman in MLB• First woman to be the GM of an MLB team pic.twitter.com/emdAkINrGC