La selección 'Verde' se encuentra en la ciudad de Nantes para disputar el domingo un amistoso con la campeona del mundo Francia, en su último partido preparatorio para participar del torneo americano que arranca el próximo 14 de junio.

Un tercer 'legionario' cierra la lista de convocados: Luis Haquin, compañero de equipo de Chumacero en el fútbol mexicano.

El director técnico, Eduardo Villegas, viajó a la ciudad europea con 27 jugadores y tras la lista oficial, cuatro quedaron desafectados: los volantes Ronny Montero, Ramiro Vaca y José Vargas y el delantero Henry Vaca.

Previamente, antes de su incursión europea, Villegas había descartado al portero Said Mustafá y a los volantes Alexis Ribera, Jorge Arauz y Daniel Camacho.

Villegas ha mantenido la idea de tener a Lampe, Chumacero y Martins Moreno como piezas centrales del equipo que integra el Grupo A, junto al anfitrión Brasil, Perú y Venezuela.

Lampe es la seguridad en el arco, Chumacero el armador y "correcaminos" del equipo, y Martins Moreno el veterano y experimentado delantero.

Martins Moreno señaló desde Francia que el deseo es "hacer una buena Copa y dejar una imagen importante para lo que viene que son las eliminatorias" y que los partidos "puedan servir de mucho para ganar jerarquía y experiencia".

Lista de 23 convocados:

Arqueros: Carlos Lampe Porras (San José), Rubén Cordano Justiniano (Blooming) y Javier Rojas Iguaro (Nacional Potosí).

Defensas: Saúl Torres Rojas (Nacional Potosí), Luis Haquin López (Puebla, México), Mario Cuéllar Saavedra (Oriente Petrolero), Diego Bejarano Ibáñez (Bolívar), José María Carrasco Sanguino (Blooming), Marvin Bejarano Jiménez (The Strongest), Roberto Fernández Toro (Blooming) y Adrián Jusino Cerruto (Bolívar).

Volantes: Alejandro Chumacero Bracamonte (Puebla, México), Erwin Saavedra Flores (Bolívar), Leonel Justiniano Arauz (Bolívar), Samuel Galindo Suheiro (Always Ready), Raúl Castro Peñaloza (The Strongest), Paul Arano Ruiz (Blooming), Diego Wayar Cruz (The Strongest), Fernando Saucedo Pereyra (Wilstermann).

Delanteros: Marcelo Martins Moreno (Shijiazhuang, China), Leonardo Vaca Gutiérrez (Blooming), Gilbert Álvarez Vargas (Wilstermann) y Rodrigo Ramallo Cornejo (San José).