Así lo ha reconocido en AFP, donde también ha descartado la posibilidad de hacerse cargo de algún equipo en esta recta final de temporada.

Así, el italiano ha señalado que "En septiembre debería volver, de lo contrario me acostumbraré demasiado a estar de vacaciones y no trabajaré nunca más. Tengo todavía tres meses de vacaciones”. A la hora de hablar acerca de los rumores que le vinculan con el PSG, Allegri se mostró más enigmático al reconocer: “No hablaré de mi futuro porque no hay nada que decir en este momento. Y sería incorrecto para los otros entrenadores".