Mbappé: "He puesto los ingredientes para ganar el Balón de Oro"

"He puesto todos los ingredientes para ganar el Balón de Oro. Luego, ¡no puedo votar en lugar de la gente!", declaró a la AFP el atacante del París Saint-Germain Kylian Mbappé, uno de los grandes aspirantes al prestigioso galardón, que será concedido el 3 de diciembre.

A la pregunta "¿Cree que su año increíble terminará con un Balón de Oro?", Mbappé respondió: "No lo sé, en cualquier caso he puesto todos los ingredientes para ganarlo. He hecho todo lo posible por mi parte".

"Luego, ¡no puedo votar en lugar de la gente! (risas)", apuntó en una entrevista con la AFP, realizada en el marco de la oficialización de su colaboración con la marca de relojes Hublot, este jueves en París.

El joven campeón del mundo francés acaba de marcar un gol decisivo contra el Marsella en el Clásico francés (victoria del PSG por 2-0) y de dar una asistencia para el empate 1-1 ante el Nápoles en la Liga de Campeones.

Los votantes para el Balón de Oro, unos 200 periodistas de todo el mundo, tienen hasta el viernes para pronunciarse sobre quién consideran que ha sido el mejor jugador del año en el fútbol.

"He hecho todo lo posible por mi parte hasta el último día de los votos. Así que no habrá nada de lo que lamentarse, todo lo que llegue será un añadido", apuntó.

Mbappé, de casi 20 años y coronado en el Mundial de Rusia-2018 con su selección y ganador de tres títulos nacionales en Francia con el París SG, tiene como 'rivales' por el Balón de Oro a otras estrellas, entre ellas sus compatriotas Antoine Griezmann y Raphael Varane.

"Creo que un Balón de Oro se decide por los hechos destacados del año. Estamos en un año de Mundial, así que seguro que el Mundial va a pesar. Después se tiene en cuenta todo el año. Tuve un muy buen inicio de temporada. Vamos a ver qué pasa", indicó, apuntando que sería "una pena" que el ganador de este año no fuera un jugador francés.

El croata Luka Modric (Real Madrid), ganador de los últimos premios individuales de la UEFA y de la FIFA, fue elegido mejor jugador del Mundial de Rusia. Para muchos es el favorito a suceder en el palmarés al portugués Cristiano Ronaldo, otro de los grandes aspirantes.