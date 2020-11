Medias Blancas y Yanquis jugarán el 12 de agosto en el "Field of Dreams"

Las Mayores explicaron que el plan es provisional y depende del estado de la salud pública que se dé el próximo verano con la pandemia del coronavirus.

Los equipos estaban programados para jugar el pasado 13 de agosto en el estadio temporal con capacidad para 8.000 espectadores junto al sitio donde se filmó la película "Field of Dreams".

See you next season, Iowa.The Field of Dreams is scheduled for 2021. pic.twitter.com/CpCcsuy5Iy