Mercedes extiende su dominio en el arranque del GP de Italia

Los bólidos alemanes fueron los únicos capaces de rodar por debajo del minuto y 21 segundos. El tercer clasificado fue el británico Lando Norris (McLaren), relegado a casi un segundo de su compatriota.

En un día soleado y caluroso, pero ante unas tribunas vacías debido a la pandemia de coronavirus, las 'Flechas de Plata' exhibieron su velocidad.

Ahora deberán confirmar su dominio el sábado en la clasificación. Por primera vez este curso, el 'party mode', la potencia extra temporal otorgada a los motores solo los sábados, quedará prohibido.

Los Mercedes se consideraban los principales beneficiarios de esta herramienta y su ausencia podría provocar una redistribución de las cartas.

Detrás de la marca alemana, las diferencias se reducen entre Red Bull, McLaren, Racing Point y, sorprendentemente, Alpha Tauri.

Max Verstappen (Red Bull) dio espectáculo por la mañana, exhibiendo conducción al aparecer de una nube de polvo, logrando salir en marcha atrás para llegar a los stands, abandonando su alerón en el sitio en el que se detuvo.

El cuatro veces campeón mundial alemán Sebastian Vettel sufrió un trompo con su Ferrari, evitando de milagro destruir el alerón trasero contra el muro de protección

