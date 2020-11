Mexicano Abraham Ancer se cuela en el grupo en cabeza del Masters de Augusta

Ancer y Johnson están igualados con el estadounidense Justin Thomas y el australiano Cameron Smith a 135 golpes, nueve bajo par, a falta de que 48 jugadores concluyan la segunda ronda a partir de las 07H30 locales (12H30 GMT) del sábado.

El español Jon Rahm, número dos mundial, tuvo que interrumpir su recorrido a falta de seis hoyos cuando estaba dando una exhibición con cinco birdies que le colocaban en ocho bajo par.

El estadounidense Tiger Woods, defensor del título, se encontraba en el puesto 22 compartido, con cuatro bajo par y ocho hoyos pendientes de la segunda jornada.

La programación del Masters sigue afectada por la suspensión de casi tres horas del juego en la mañana del jueves debido a la lluvia, lo que hizo que no pudieran terminarse a tiempo las dos primeras rondas.

La sorpresa del viernes la dio el debutante Ancer, de 29 años y sin ningún triunfo en el circuito PGA, que en la mañana concluyó la primera ronda con 68 golpes, cuatro bajo par, y después siguió jugando la segunda en la que, a pesar de arrancar con un bogey en el hoyo 10, se aupó al coliderato gracias a seis birdies en los hoyos 12, 14, 16, 2, 6 y 8.

"Hoy fue un poco extraño porque jugué 25 hoyos", reconoció Ancer, que sueña con ser el primer debutante en ganar el Masters en 41 años.

"Obviamente me siento muy bien", dijo el número 21 del ranking mundial. "No es lo ideal empezar con un bogey. Me dije a mí mismo que a veces las mejores rondas empiezan con un bogey".

"Tuve mucha paciencia. En el campo tienes que ser extremadamente paciente, y he sido capaz de hacerlo en estas dos rondas", afirmo Ancer, que nunca había practicado en el Augusta National Golf Club hasta el pasado 4 de noviembre.

Dustin Johnson también concluyó en la mañana del viernes su primera ronda con 65 golpes y siguió jugando la segunda, en la que registró otros 70.

"Me gusta mi posición de cara al fin de semana", dijo el campeón del Abierto de Estados Unidos de 2016. "Las condiciones se mantendrán relativamente iguales. Habrá que permanecer agresivo y golpeando bien".

Johnson, que persigue ser el primer número uno del circuito PGA estadounidense en ganar el Masters desde Tiger Woods en 2002, ha protagonizado una extraordinaria temporada 2020 que tuvo que interrumpir el pasado mes al dar positivo por coronavirus, lo que le llevó a perderse dos torneos previos al Masters.

Cameron Smith firmó el viernes una tarjeta de 68 golpes y Justin Thomas otra de 69 para mantenerse en el grupo delantero de este emblemático torneo de Grand Slam, que se disputa por primera vez sin espectadores.

Rahm pisa fuerte

Además de Jon Rahm, en el grupo en la quinta posición, con ocho bajo par, se situó el japonés Hideki Matsuyama, que tampoco terminó la ronda, el estadounidense Patrick Cantlay y el joven surcoreano Im Sung-jae.

Rahm, de 26 años, está decidido a alzar su primer título de Grand Slam en Augusta, el mismo escenario en que 40 años atrás logró la victoria su ídolo Severiano Ballesteros.

Por su parte, Tiger Woods, que igualó el jueves su mejor comienzo en el Masters con 68 golpes, jugaba al nivel de par en la segunda ronda cuando cayó el anochecer sobre el Augusta National Golf Club.

Woods, que cumplirá 45 años el mes próximo, aspira a igualar el récord de seis chaquetas verdes que ostenta Jack Nicklaus y superar el hito de 82 títulos de la PGA de Estados Unidos que comparte con Sam Snead.

Alemán Langer bate récord

Este viernes el alemán Bernhard Langer, de 63 años, se convirtió en el jugador de mayor edad en pasar el corte en la historia del Masters, con un total de 141 golpes.

El estado blando del campo por las lluvias facilitó una esperada línea de corte de uno bajo par, la más baja en la historia del torneo.

Ese umbral podría dejar fuera al estadounidense Bryson DeChambeau, quien era uno de los favoritos al título desde su espectacular triunfo en el pasado Abierto de los Estados Unidos.

El musculoso DeChambeau se encuentra uno sobre par con seis hoyos por jugar de la segunda ronda.

Por su parte el colombiano Sebastián Muñoz se encuentra en el grupo en 14º lugar, a tres golpes de la cabeza, después de terminar sus primeras dos rondas con 70 y 68 golpes.