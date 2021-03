Miami Heat separa a Meyers Leonard por insulto antisemita

Por TVMAX



Meyers Leonard se vio envuelto en la polémica luego de que usó un insulto antisemita durante un streaming de videojuegos, por lo que tuvo que salir a disculparse en redes sociales, aseverando que 'no es la forma en la que piensa'.

En el video, que fue transmitido el lunes, se puede escuchar a Leonard diciendo el insulto mientras jugaba, horas más tarde el pívot del Heat emitió un comunicado.

"Lamento profundamente haber usado un insulto antisemita durante una transmisión en vivo ayer. Si bien no sabía lo que significaba la palabra en ese momento, mi ignorancia sobre su historia y lo ofensiva que es para la comunidad judía no es en absoluto una excusa y estaba equivocado. Ahora soy más consciente de su significado y estoy comprometido a buscar adecuadamente a personas que puedan ayudarme a educarme sobre este tipo de odio y cómo podemos combatirlo", dijo en comunicado en Instagram.

Leonard siguió disculpándose con la comunidad judía, con la NBA y todos sus fans, además de aseverar que seguirá educándose para no cometer este tipo de errores.

"Reconozco y soy dueño de mi error y no puedo huir de algo como esto que es tan doloroso para otra persona. Esta no es una representación adecuada de quién soy y quiero disculparme con los Arison, mis compañeros de equipo, los entrenadores, la oficina principal, y todos los asociados con la organización Miami Heat, a mi familia, a nuestros fieles seguidores y a otras personas de la comunidad judía a quienes he herido. Prometo hacerlo mejor y sé que mis acciones futuras serán más poderosas que el uso de esta palabra".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meyers Leonard (@meyersleonard)

El Miami Heat anuncia que separará a Meyers Leonard del equipo

El Heat hizo una declaración tras la disculpa de Meyers en la que señaló que condenaba todo tipo de discurso de odio y que no tenía cabida en la organización, por lo que no formará parte del equipo hasta que termine la investigación de la NBA.

"El Miami HEAT condena con vehemencia el uso de cualquier forma de discurso de odio. Las palabras utilizadas por Meyers Leonard estaban equivocadas y no toleraremos el lenguaje de odio de nadie asociado con nuestra franquicia. Escucharlo de un jugador de Miami HEAT es especialmente decepcionante e hiriente para todos los que trabajan aquí, así como para las comunidades más grandes del sur de Florida, Miami HEAT y NBA. Meyers Leonard estará fuera del equipo por tiempo indefinido. Miami HEAT cooperará con la NBA mientras lleva a cabo su investigación ".

Texto: Diario Marca