Uno a uno de Miami Heat en estos 'playoffs' de la NBA

A continuación, analizamos caso por caso la tarea de los del sur de Florida en estos Playoffs, ordenados de acuerdo a su promedio de minutos en cancha. ¿Cómo les ha ido a las figuras?, ¿quiénes han sido las sorpresas más positivas?, ¿quiénes están aún en deuda? Lo repasamos.

Bam Adebayo

Estadísticas: 18,5 puntos, 11,4 rebotes, 4,9 asistencias y 57,1% de campo.

Si el crecimiento de Bam Adebayo en esta temporada fue tal que, de ser suplente durante casi toda la campaña 2018-2019, llegó a ser un All-Star sin discusión en Chicago 2020 y terminó segundo en la votación al jugador de mayor progreso de la NBA, en los Playoffs mostró que es capaz de hacer todo lo que hace de forma consistente y ante los mejores rivales de la liga. El pivote de Miami Heat está en un nivel espectacular y fue la gran estrella de la serie contra Boston Celtics, desde el tapón a Jayson Tatum en la última jugada del primer partido a los 32 tantos, 14 rebotes y 5 asistencias para cerrar la serie en el sexto.

De hecho los números de Bam ante Boston son de súperestrella total: aprovechando las carencias de los Celtics en la pintura, promedió 21,8 puntos, 11 rebotes, 5,2 asistencias, 1,7 robos y un tapón en 39 minutos por encuentro. Adebayo juega con una madurez e inteligencia poco común para un joven de 23 años y tiene un porte físico tremendo. Su batalla final será ante Anthony Davis, al que los medios votaron como el mejor pivote de la liga para el quinteto All-NBA. La dificultad será mucho más alta que ante Boston, pero Bam parece ser capaz de todo. No es simplemente un stopper defensivo capaz de tener impacto cerca y lejos del aro: es dueño del rating ofensivo más alto de los jugadores del Heat en estos Playoffs (116,1).

Jimmy Butler

Estadísticas: 20,7 puntos, 5,7 rebotes, 4,5 asistencias, 45,7% de campo y 36,7% en triples.

Aunque su rendimiento bajó un poco contra Boston Celtics, más que nada en la mitad de la serie, Butler es otro All-Star que está haciendo unos Playoffs a la altura de sus capacidades. Sus números son similares a los de la fase regular, donde ya habíamos visto a este Butler con un perfil más de generador de juego y disruptivo desde su agresividad. De hecho es uno de los jugadores que más tiros libres lanza por partido (9,2, solamente superado por James Harden, Giannis Antetokounmpo y Anthony Davis, tres hombres de un uso de balón mucho mayor a Butler).

One year to the day of @JimmyButler's introductory press conference he locked down our first #NBAFinals appearance since 2014.An aggressive 22 points and 8 assists in last night's Game 6🔥🎥 #HEATHighlightspic.twitter.com/DL4b5TB3aZ — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 28, 2020

Además de ser súper útil en el costado defensivo, Butler ha sabido ser algo así como el "closer" de Miami, el hombre que resuelve todo en el final. De los 20,7 puntos que promedia, 6,8 son en el último cuarto, momento en el que tiene una efectividad en tiros de campo del 53%, en triples del 41% y en tiros libres del 85%. Una opción súper confiable y con varios recursos: hasta ya metió 11 triples en los Playoffs cuando apenas había convertido 29 en los 58 partidos de fase regular que disputó. Jimmy está jugando bien, está feliz y lleno de confianza. Desde el inicio de la temporada repite que ve a este equipo de Miami como un posible campeón: está a apenas cuatro encuentros de cumplir.

Goran Dragic

Estadísticas: 20,9 puntos, 4,2 rebotes, 4,7 asistencias, 45,2% de campo y 36,3% en triples.

Sexto hombre durante toda la fase regular, ahora Goran Dragic es el máximo anotador de un equipo finalista de la NBA. Algo impensado a sus 34 años, pero un merecido reconocimiento a la carrera del esloveno, que ha mostrado todo su poder ofensivo para dañar a Pacers, Bucks y Celtics. El Heat precisó de él y de su talento para sumar puntos tanto acercándose al aro para definir con su flotadora como desde lejos con triples desde el drible, y cuando Goran está encendido, Miami parece un equipo imparable.

Los Celtics pudieron desactivarlo un poco luego de recibir 29 y 25 puntos suyos en los primeros dos encuentros, en los que volvió loco a Kemba Walker, y ahora contra los Lakers tendrá un panorama distinto: no hay un eslabón defensivo así de flojo para que Dragic apunte sobre él. Igualmente, el monstruo de tres cabezas que conforma junto a Butler y Adebayo por ahora está funcionando de maravillas.

Tyler Herro

Estadísticas: 16,5 puntos, 5,5 rebotes, 3,9 asistencias, 46,3% de campo y 37,8% en triples.

Si los Playoffs de Tyler Herro estaban siendo buenos, el rendimiento del novato de 20 años ante Boston Celtics en las Finales de Conferencia llevó sus acciones a un precio récord, con una media de 19,3 tantos, 6,3 rebotes y 4,8 asistencias y siendo súper efectivo: 52,3% de campo. En el escenario más importante, Herro no solamente repitió todas las bondades de su juego ofensivo sino que se creció aún más y terminó siendo el héroe en el determinante cuarto partido en el que el Heat tomó ventaja de 3-1: se salió con 37 puntos. En el último cuarto del sexto encuentro se lució una vez más con 11 puntos, incluyendo dos tiros para empatar el marcador cuando iba ganando Boston. Poder de anotación y personalidad le sobran y está realizando uno de los mejores Playoffs para un rookie en las últimas décadas de la NBA.

The Bucket showed up in closing time last night. @raf_tyler scored 11 of his 19 bench points in the 4th quarter. CLUTCH🔥🎥 #HEATHighlightspic.twitter.com/rPuarDmnhR — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 28, 2020

Tyler empieza los partidos desde el banco, pero es una fija a la hora de cerrar y siempre tiene al menos 30 minutos en cancha: promedia 33,3 por encuentro en los Playoffs.

Jae Crowder

Estadísticas: 12,3 puntos, 5,7 rebotes, 2,1 asistencias, 39,7% de campo y 34,4% en triples.

Jae Crowder llegó a Miami casi como una pieza adicional en el traspaso que envió a Andre Iguodala desde Memphis Grizzlies, a pesar de que estaba consolidado como titular en los Grizzlies, pero al final terminó siendo fundamental para este desempeño del Heat en Playoffs. Se afirmó como ala-pivote titular, su versatilidad le permite probar distintas cosas a Spoelstra con él en cancha, es clave en la defensa zonal y su acierto con el tiro de tres puntos fue muy importante en varias victorias.

Excepto en el cuarto partido contra los Bucks, siempre que Crowder anotó al menos tres triples, Miami ganó. De hecho en los primeros 10 encuentros de la postemporada tenía un 41,7% de acierto en tiros de tres puntos, algo que está muy por encima de lo que se espera de un jugador que no es un especialista como él. La esperada regresión llegó desde el segundo encuentro ante los Celtics: lleva 7-38 en triples en los últimos cinco partidos. Pero igualmente Spoelstra confía en él, es mucho más que tiro. Aunque para ganarle a los Lakers, mejor que se acerque al menos a un 35% de acierto, porque es un jugador que siempre termina lanzando bastante y cuyo único recurso ofensivo es prácticamente ese.

Duncan Robinson

Estadísticas: 11,3 puntos, 2,8 rebotes, 1,5 asistencias, 43,5% de campo y 40% en triples.

Hablando de tiro de tres puntos, otro joven inexperto como Duncan Robinson le da mucho al juego de Miami Heat en esa faceta. Un tirador absolutamente puro como DR, que promediaba 3,7 triples convertidos por partido en la fase regular, ha tenido algo menos de protagonismo por momentos pero se debe más que nada al trabajo de scouting de las defensas rivales, que saben que no pueden regalarle ni un metro, como también un poco a que a veces se ha metido rápido en problema de faltas. Cuando tuvo la luz verde no falló: firmó dos partidos de 6-12 en triples, uno de 7-8 y otro de 5-7 en esta campaña de Playoffs. De hecho hasta cuando no acierta es importante para generar espacios.

Donde sufre es en defensa: tiene el peor rating defensivo del equipo por bastante (111,7), pero igualmente esquemas como la zona lo esconden bastante bien. Otro más que aprueba en su debut en Playoffs.

Andre Iguodala

Estadísticas: 4 puntos, 2,5 rebotes, 1,3 asistencias, 47,8% de campo y 35,5% en triples.

Miami fue a buscar a Andre Iguodala y su experiencia de 36 años y más de 15 temporadas en la NBA para tener un salto de calidad en los Playoffs y el ex jugador de Golden State Warriors pagó con creces en el sexto partido ante Boston Celtics. Hasta el momento estaba teniendo una postemporada por abajo de las expectativas, siendo una pieza con la que Spoelstra contaba siempre (y más que nada desde que corrió a Olynyk tras el tercer partido), pero nunca había tenido un impacto diferencial. Eso llegó con sus 15 puntos en el sexto encuentro, tirando 4-4 en triples. Finalmente Iggy se hizo notar y se pareció más al tres veces campeón en Golden State.

Terminó jugando bastante ante los Celtics (24,8 minutos de promedio en los últimos tres partidos) como parte de la apuesta de Spoelstra por el small-ball, siendo el reemplazo de Adebayo en varias ocasiones, pero hay que ver que lugar tendrá ante la altura que suele presentar Los Angeles Lakers.

Kelly Olynyk

Estadísticas: 6 puntos, 4,1 rebotes, una asistencia, 46,3% de campo y 31,3% en triples.

Uno que vio su cantidad de minutos achicarse en los Playoffs es Kelly Olynyk, y disminueron tanto que terminó cayéndose de la rotación. De jugar 19,4 por partido en la fase regular a 12,1 en postemporada, directamente fue descartado por Erik Spoelstra para los últimos partidos ante Boston Celtics, siendo el ajuste cuando Boston descontó a 2-1. El canadiense, que había dado un aporte interesante contra Milwaukee por su tiro exterior para correr a Brook Lopez, ya no servía ante los Celtics por una cuestión táctica como también por la decisión de incrementar los minutos en cancha de las figuras. Encima no terminó de estar del todo fino con el tiro de tres puntos: 21,4% de acierto en los últimos cinco encuentros que jugó.

¿Volverá ante los Lakers? Puede que vaya a tener una chance si Spoelstra vuelve a requerir de la presencia de un "stretch big" (grande que tira), debido a que Kelly le ganó ese lugar a Meyers Leonard, pero no debería ser demasiado influyente en la serie. Igualmente, con la chance de ganar su primer título en la NBA y con la opción contractual de 12 millones de dólares que tiene para la temporada 2020-2021, el oriundo de Toronto debe estar muy contento.

Kendrick Nunn

Estadísticas: 3,2 puntos, 1,2 rebotes, una asistencia, 29,3% de campo y 15,3% en triples.

Nunn es la gran decepción del Heat en esta postemporada y también en toda la reanudación de la liga, incluyendo los ocho seeding games previos. El novato de 25 años, que había irrumpido como un total desconocido para ser el base titular del Heat y terminó siendo votado como el segundo mejor novato de la temporada, quedó prácticamente borrado por Spoelstra. No tuvo el mejor retorno, habiendo estado enfermo por Covid-19 y teniendo que salir del campus luego por motivos personales, y posiblemente eso le quitó ritmo. Pero también es cierto que su nivel quedó exageradamente lejos de aquel que promedió 15 puntos por partido en la fase regular. De hecho en apenas un partido (ante Indiana) llegó a los 7 puntos, siendo que su principal faceta del juego es la anotación. No ingresó en los últimos tres encuentros ante Boston.

Derrick Jones Jr.

Estadísticas: 1,8 puntos, un rebote, 0,6 asistencias y 46,7% de campo.

"Airplane" siempre fue un comodín para Erik Spoelstra, que durante la temporada podía darle 30 minutos como titular en un partido o apenas ponerlo 15 minutos en otro. En los Playoffs, la falta de capacidad de tiro del joven de 23 años lo está dejando relegado como opción, pero Spo ha sabido utilizarlo como una opción defensiva para cubrir en la zona 2-3, por sus brazos largos y capacidad atlética. En ataque su aporte está siendo nulo últimamente: jugó más de 30 minutos ante Boston Celtics y solamente anotó tres puntos, en el tercer partido. El rating ofensivo de Miami con él en cancha es pésimo en estos Playoffs: 88,2 en 7,9 minutos por partido. El net rating de -17,1 es lapidario para él. Solomon Hill parece haber tomado su espacio.

El Resto

Otros tres jugadores de Miami Heat tuvieron su momento en cancha en los Playoffs. Solomon Hill, llegado desde Memphis Grizzlies en el mes de febrero y con poca actividad en el equipo, de golpe parece haberse hecho un lugar en la rotación de Spoelstra en los últimos tres encuentros contra Boston: promedió 5,5 minutos por partido, ingresando siempre en el segundo cuarto. No tomó ni un tiro al aro, pero los números indican que el equipo pudo cumplir con él en el aspecto defensivo: permitieron apenas 100 puntos cada 100 posesiones con él.

El pivote Meyers Leonard, titular en 49 partidos de la fase regular, desapareció de la rotación al reanudarse la liga y apenas jugó un partido en esta postemporada: tuvo 9 minutos en cancha en el tercer encuentro contra Milwaukee Bucks, debido a que Kelly Olynyk estaba lesionado. No lo hizo para nada bien (0 puntos, 0 rebotes y flojo rendimiento defensivo) y terminó de perder sus chances. En tanto el base rookie Gabe Vincent, que había jugado nueve partidos en fase regular, ingresó 15 segundos con el partido ya definido en ese tercer encuentro contra Milwaukee Bucks. El veterano Udonis Haslem estuvo disponible para disputar todos los partidos de Playoffs, pero todavía no tuvo minutos.

Fuente: nba.com