Miguel Amaya se abre paso con trabajo dentro de los Cachorros

El receptor panameño firmó en el año 2015 con los Cachorros de Chicago y, desde ese momento, ha realizado un trabajo que le ha llevado a ser considerado entre los prospectos de esa organización.

"He estado trabajando más en mi bateo", indicó Amaya en entrevista a la agencia AP. "Yo he jugado como cátcher desde que tenía cuatro años y no lo sé todo sobre la posición, pero es mi trabajo. Se mucho sobre la receptoría. Batear es muy difícil. He estado trabajando en eso y aprendiendo a batear la pelota en la zona de strikes. Pienso que necesito jugar más partidos para llegar a las mayores, para madurar".

El oriundo de La Villa de Los Santos reconoce la importancia de la posición en la que juega, dentro de un equipo, y por tal razón solo se enfoca en prepararse y estar listo.

"El cátcher es el cerebro del equipo. Es el cerebro del partido. Somos los únicos que estamos frente a todo. Siempre lo estamos observando todo. Tenemos que estar alertas -- tenemos que pasar las señales a todo el equipo. Si los corredores se adelanten mucho tenemos que tirar a las bases. Tenemos que hacerlo todo", puntualizó.

La comunicación es importante para un receptor, es por ello que Amaya se ha esforzado por aprender inglés.

"Él es un gran compañero y se enseñó inglés a sí mismo. Se ha esforzado para poder comunicarse con los jugadores anglohablantes e hispanohablantes", comentó el direcor de los Cachorros para talentos internacionales y desarrollo e jugadores, Alex Suárez.

Para el directivo, el jugador tiene un talento que hay que desarrollar y darle seguimiento.

"Las herramientas que tiene detrás del plato y en el plato prueban que él encaja en el nivel profesional y que es alguien a quien definitivamente tenemos que prestar atención", expresó Suárez.

Además, Miguel Amaya reconoció en Mariano Rivera un ejemplo a seguir en el béisbol y considera que su próxima elección al Salón de la Fama del Béisbol es algo positivo para los panameños.

"Nunca lo he conocido, pero verlo jugar en las mayores, ése es un buen ejemplo para todos los panameños, porque queremos seguirles los pasos", opinó.

Amaya firmó con los Cachorros por 1.25 millón de dólares que, es el bono más alto por el que ha firmado cualquier beisbolista panameño hasta ahora.