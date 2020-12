Mike Tyson- Roy Jones, séptima pelea en la historia con más ventas de PPV

Por TVMAX



La cartelera que estelarizó la pelea de exhibición entre Mike Tyson y Roy Jones Jr. el pasado 28 de noviembre superó los 1.6 millones de compras del Pago para Ver (PPV) y se posicionó como la séptima con más compras por este sistema de la historia.

De acuerdo a las proyecciones publicadas por Tyson's Legends Only League y la plataforma Triller, quienes se responsabilizaron con la transmisión del combate en Estados Unidos, las ganancias que dejó el evento en el Staples Center de Los Angeles rondó los $66 millones.

Mayweather vs Pacquiao 4.62. Mayweather vs McGregor 4.33. De la Hoya vs Mayweather 2.44. Mayweather vs Canelo 2.25. Holyfield vs Tyson 26. Lewis vs Tyson 1.977. Tyson vs Jones Jr 1.68. Holyfield vs Tyson 1.599. Tyson vs McNeely 1.510. Mayweather vs Cotto 1.5.

Luego de ocho intensos rounds, Mike Tyson y Roy Jones Jr. empataron en una pelea en la que mostraron destellos del talento que los llevó a convertirse en dos inmortales del deporte.

Fue la primera pelea de Tyson en 15 años y el precio del PPV fue de $49.49.

Trascendió a través de documentos proporcionados por la Asociación Atlética del Estado de California -que sancionó la pelea-, que Tyson, de 54 años, y Jones, de 51, recibieron cada uno $1 millón garantizados.

Se espera que ambos luchadores obtengan partes iguales del dinero por concepto del PPV.

Fuente: ESPN DEPORTES