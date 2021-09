Este partido medía a dos de los equipos que habían ganado en las dos primeras jornadas y el AC Milan, que recuperó además a Zlatan Ibrahimovic tras su lesión, sigue con pleno de victorias, poniéndose líder provisional con 9 puntos, los mismos que tiene el Nápoles, que el sábado derrotó 2-1 a la Juventus. La Lazio queda sexta, con 6 unidades.

La Roma, que tiene 6 puntos, puede sumarse al grupo de cabeza y ponerse líder si gana en el último partido del domingo al Sassuolo (9º).

En San Siro, el AC Milan mantiene un inicio de temporada perfecto y venció 2-0 a la Lazio, en una jornada además feliz para los 'rossoneri' por esa reaparición exitosa de Ibrahimovic, alejado de los terrenos de juego desde hace cuatro meses por un problema de rodilla.

El astro sueco estuvo en el banquillo de inicio y el primer gol del Milan lo firmó el portugués Rafael Leao, que con un disparo ajustado al palo tras recibir del croata Ante Rebic en el 45.

En el 45+6, Franck Kessié falló un penal para los milaneses, enviando al larguero.

