El Milan gana con autoridad a la Fiorentina y se escapa como líder

Alessio Romagnoli (minuto 17), de cabeza en un saque de esquina, y Franck Kessié (27) firmaron los tantos del equipo 'rossonero'. Kessié falló luego un penal, en el 40, pero su equipo no sufrió en ningún momento para llevarse los tres puntos.

El Milan suma ahora 23 puntos y amplía a cinco puntos su ventaja en cabeza de la clasificación, sobre Inter de Milán (2º) y Sassuolo (3º), que están igualados a 18 puntos tras su duelo del sábado, en el que los primeros se impusieron por 3-0.

La Roma, que juega este domingo en Nápoles, y la Juventus, que empató 1-1 el sábado en Benevento, les siguen en la clasificación y suman 17 puntos, a seis del liderato.

The dream of every kid, that 🔟 you wore with grace as you became the idol of millions of fans. This is a tribute to your greatnessQuel 🔟 sulle spalle, sogno di ogni bambino, portato con classe sui campi di tutto il mondo. L’omaggio di San Siro al grande Diego#MilanFiorentinapic.twitter.com/1TyW46ufBz