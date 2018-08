"Espero una pelea dura de parte de Concepción, pero he entrenado extremadamente fuerte para ese pleito y tengo un gran 'sparring'", declaró Moloney recientemente al periodista especializado en boxeo Prince Dornu-Leiku. "De modo que espero tener mi mano levantada al final de la pelea."

Moloney piensa que el combate con 'El Nica' será el más difícil de su carrera, pero aseguró que hará su mejor presentación el 8 de septiembre; día de la contienda que se llevará a cabo en el Bendigo Stadium.

"Siempre hay presión en cada pelea, probablemente hay mayor presión con ésta porque una victoria me pondría en la 'línea' para una oportunudad por el título mundial", comentó 'The Monster' quien está invicto en 17 peleas y acumula 10 triunfos por nocaut.

Former multi time World Champion "El Nica" Luis Concepcion heads down under to take on Andrew "The Monster" Moloney at the new Bendigo stadium for BATTLE ON THE GOLDFIELDS 3 Presented by Hosking Promotions in association with PETER MANIATIS EVENTS pic.twitter.com/Lknxl2NdCj