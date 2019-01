Mónaco empata en Marsella en el debut de Cesc Fábregas

El Mónaco empató 1-1 en su visita a Marsella, este domingo en el partido estrella del día en la vigésima jornada de la Ligue 1 francesa, en el que hizo su debut con el equipo del Principado, incluso empezando en el once titular, el español Cesc Fábregas.

El jugador catalán, fichado el viernes procedente del Chelsea, jugó todo el partido en el estadio Velodrome, pero no marcó ni pudo contribuir a una victoria de su nuevo equipo.

Maxime Lopez había abierto el marcador para los marselleses con un disparo desde fuera del área en el minuto 13, mientras que en el 38 había igualado para el Mónaco el belga Youri Tielemans, con un tiro desde casi la frontal del área entre una nube de rivales.

El empate hace que el Mónaco sume 14 puntos, pero se mantiene la desventaja de tres unidades con el decimoctavo, el Dijon, que empató 1-1 ante el Montpellier (5º) y ocupa puesto de promoción por la permanencia.

Además de Cesc, fueron incluidos en el once de Marsella los otros fichajes del equipo en el mercado de enero, el brasileño Naldo (ex del Schalke 04) y Fodé Ballo-Touré (ex del Lille).

El Mónaco apenas ha logrado tres victorias en esta liga francesa, la última en noviembre en el terreno del Caen.

El empate tampoco sirve mucho al Marsella, que baja al noveno puesto, todavía sin poder reengancharse a la pelea por los primeros puestos.