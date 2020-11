Montrezl Harrell como Lakers: "Aceptaré el rol que sea para ganar"

"Sucedió muy rápido", dijo Harrell, que contó que recibió llamados del ejecutivo Rob Pelinka y del entrenador Frank Vogel para convencerlo. "Es un equipo que me quiere, un equipo que tiene mucho aprecio por mí. Estoy orgulloso y agradecido por eso y feliz de estar aqui".

Harrell no esquivó el tema de su no renovación en Clippers: "Siento que si durante tu trayectoria pasas un buen tiempo en algún lado, vas a querer seguir jugando ahí y seguir creciendo. Así que obviamente tengo un gran respeto por esos hombres y esa organización. Pero obviamente no parece que ellos me querían de nuevo, ¿no?", expresó.

"Estoy bendecido por estar en un equipo lo suficientemente fuerte, profundo y talentoso como para ser campeón el año pasado. Ahora llegó yo y estoy tratando de hacer todo lo que pueda para ayudarlos a volver a ese mismo lugar. No estuve el año pasado y lo ganaron, así que simplemente trataré de hacer lo que sea para ayudar a repetir", dijo Trez.

Harrell promedió 18,6 puntos, 1,1 tapones y 7,1 rebotes en la temporada 2019-2020, disputando 27,8 minutos por partido y anotando el 58% de sus lanzamientos de campo. Fue elegido el mejor Sexto Hombre de la 2019-2020 dejando en el segundo lugar de la votación de la prensa a su nuevo compañero Dennis Schroder.

En total, en sus tres años como Clipper, Harrell anotó 3.370 puntos en 221 partidos de fase regular, siendo titular en apenas 10 encuentros. Antes pasó dos campañas en Houston Rockets, el equipo que lo eligió con el pick 32 en el Draft 2015.

¿Tuvieron impacto LeBron James y Anthony Davis, dos jugadores representados por la misma agencia de Harrell (Klutch), en su decisión?

Montrezl dice que no. "No tuvieron ningún efecto, porque al final del día mi decisión no afecta sus condiciones de vida. Yo tengo una familia a la que proveerle, entonces mi decisión fue mi decisión", aclaró.

Fuente: nba.com