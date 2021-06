Morata asegura que su familia ha recibido amenazas e insultos

"Entiendo que se me critique porque no he metido gol, soy el primero que lo reconoce", dijo Morata en una entrevista con la radio Cadena Cope en la noche del jueves.

"Pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, insultos a tu familia... Que se mueran tus hijos... Luego cuando pasa alguna tragedia seguramente todos hubieran puesto que era buen chaval", dijo Morata.

El delantero español, que falló un penal el miércoles en la goleada 5-0 a Eslovaquia, ha sido el centro de críticas desde el inicio del torneo continental por la falta de gol de la Roja.

Morata aseguró que "le da igual" los 'memes', las bromas que se hacen en internet con él, pero "lo que me molesta es que lo tenga que vivir mi mujer, que mis hijos vayan a Sevilla con la camiseta de su padre y les dicen de todo".

"Yo entiendo que se me critique, que se me pite por no hacer bien mi trabajo, pero hay un límite", aseguró el delantero de la Roja.

El delantero había visto arreciar las críticas tras declarar después del empate 1-1 con Polonia, en el que fue el autor del tanto español, "la gente que diga lo que quiera. Si voy a estar preocupado de la gente a estas alturas..."

"Estamos en un país donde opinar es gratis, que diga lo que quiera", añadió.

"No dije que cada uno piense lo que quiera con chulería, era con rabia de que has empatado un partido y ver que te puedes quedar fuera de una Eurocopa", aseguró Morata el miércoles.

"La gente me pita porque es lo que escuchan, hay mucha gente que lo incita pero yo lo doy todo por la selección", concluyó.