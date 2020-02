Mourinho destacó el esfuerzo físico realizado por sus futbolistas, pese a las importantes bajas de las dos estrellas de los 'Spurs', Harry Kane y Son Heung-min: "Eso me da confianza en el espíritu y la mentalidad de mis jugadores, de lo que somos como grupo. Un fantástico grupo de jugadores".

"El Leipzig jugó con Werner, Schick y Nkunku. Schcick y Nkunku más de 70 minutos. Nosotros estábamos muy cansados, he jugado con dos jugadores muy cansados. Si quieres analizarlo todo, tienes que conocer nuestra situación", añadió.

"Lamela no ha entrenado ni un día, calentó ayer para las cámaras, pero no ha jugado con el equipo. Pero ha jugado los últimos 20 minutos como los ha jugado. Lucas y Bergwijn lo han dado todo y acabaron muy cansados", explicó.

Si el Tottenham llega vivo a la vuelta del 10 de marzo en Alemania se debe en buena parta a la gran actuación de Hugo Lloris, que con sus atajadas salvó a los londinenses de una derrota mayor.

"El Leipzig es un muy, muy buen equipo con mucha energía. Tuvimos algunas situaciones que tendríamos que haber manejado mejor", lamentó Lloris, elegido el mejor del partido.

"En los últimos 20 minutos tuvimos más posesión (de la pelota), que es en lo que no estuvimos bien en la primera parte", admitió.

Pese a las bajas de Kane y Son Heung-min, el capitán del Tottenham no quiso ponerlo como excusa para explicar la derrota: "No es el momento. Tenemos que seguir luchando hasta el final".

"No tenemos tiempo para pensar mucho en ello. No estamos felices con el resultado, pero no hay mucho más que podamos hacer", concluyó.