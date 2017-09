El volante del Mánchester United, con dolor en el muslo izquierdo, se frenó en una carrera durante un partido ante el Basilea, en la primera jornada de la Liga de Campeones, el pasado 12 de septiembre.

En su edición del 17 de septiembre, el Sunday Times, citando una fuente del equipo inglés, afirmaba que el francés podría ser baja de "seis a doce semanas" tras una lesión "realmente mala" en los isquiotibiales.

"Está lesionado. No jugará mañana (contra el Crystal Palace) y se trata de una lesión que no me suscita las mismas esperanzas que con Antonio Valencia o Phil Jones", afirmó el entrenador del United en una conferencia de prensa.

"A esos dos espero volver a verlos en el entrenamiento. No comento las lesiones de larga duración", añadió, poniendo en un plano de igualdad los casos de Zlatan Ibrahimovic, Pogba y Marcos Rojo.