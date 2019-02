"Puedo imaginarme algún día (entrenando) en Francia", declaró Mourinho a la televisión beIN Sports. "He trabajado en cuatro países diferentes, me gusta eso, me gusta conocer otras culturas", afirmó.

"Me gusta estar aprendiendo todo el tiempo, trabajar en otro campeonato sería una experiencia fantástica", añadió el técnico portugués, hablando en francés.

"Estoy tranquilo. Intento vivir el mayor tiempo posible con mi familia y mis amigos, trabajando tranquilamente para tener otra oportunidad en el fútbol", aseguró.

Mourinho estuvo en el palco con Luis Campos (asesor del presidente del Lille, Gerard López). "Acudió para supervisar a Nicolas Pépé y Thiago Mendes", precisó una fuente que había confirmado a la AFP la presencia del entrenador luso en Lille.

'Mou', de 56 años, dirigió en el pasado al Oporto, el Inter de Milán, el Real Madrid, el Chelsea y el Manchester United. Fue despedido en el United en diciembre por malos resultados y reemplazado por el noruego Ole Gunnar Solskjaer.