Tras un intercambio de tweets del pívot con Marc D'Amico, reputado periodista de la NBA, Durant intervino para recordar a Perkins su mala actuación en los playoff de 2013 contra los Grizzlies.

In about 30 minutes I’m going to give my opinion on @SportsCenter on why Believe that Russell Westbrook is the best player to have ever put on a Oklahoma City Thunder Jersey!!! He is MR. THUNDER!!! — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) January 9, 2020

La respuesta de Perkins fue acusar de cobarde al actual jugador de los Nets por haberse marchado de OKC rumbo a unos Warriors que el año anterior consiguieron el mejor récord de la historia de la liga en temporada regular, con 73 victorias y 9 derrotas. El propio pívot lo describió como "el traspaso más blando de la historia de la NBA".

That’s fine!!! You worked that hard and still had to go join a 73-9 team. Truth be told you don’t even feel like a real Champ, you have hard time sleeping at night huh knowing that you took the coward way out!!! — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) January 10, 2020

Sin embargo, con la muerte de Kobe Bryant, parece que el corazón de Perkins se ha enternecido y ha querido mandarle un mensaje de disculpas a Durant.

"Solo quería decirte que te quiero, mi hermano, y que siento cualquier cosa que haya hecho para herirte y espero que me perdones. ¡Te quiero hermano, de verdad!", fue lo que twiteó como arrepentimiento.

Just wanted to tell you I Love you my brother and whatever I did to hurt you I’m sorry bro and hope you forgive me!!! I love you bro real Talk! @KDTrey5 — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) January 26, 2020

De todos modos, Durant todavía no ha respondido a su excompañero, pero lleva varios días sin publicar y tampoco ha compartido ningún mensaje con respecto a la muerte de Kobe.

Pese a que ambos dos son deportistas exitosos y adinerados, los sucesos recientes recuerdan lo efímera que puede ser la vida y que no merecen la pena enfrentamientos ridículos como este. Pese a que aceptar el perdón queda en Durant, el gesto de Perkins es de reconocer.

