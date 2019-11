"El Muñeco" Gallardo podría ser técnico del FC Barcelona

El entrenador argentino y actual comentarista televisivo Claudio Borghi afirmó que Gallardo será el próximo entrenador del Barcelona. Si bien, la actualidad del 'Bichi' no está ligada al club español, dijo que tiene 'buenas fuentes'.

"Gallardo va a ser técnico de Barcelona en diciembre. Es información que uno maneja. Marcelo es uno de los mejores técnicos del mundo. D'Onofrio dijo que Gallardo se iba sólo si él dejaba su cargo, pero esto lo sé por una fuente directa", expresó Claudio Borghi, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986.

El flojo arranque de temporada de Barcelona, podría alejar del cargo de entrenador a Ernesto Valderde. Si esto sucede, uno de los nombres que se mencionan para reemplazarlo es el de Marcelo Gallardo, entrenador que ya cosechó méritos necesarios para tener su primera experiencia europea.

Por el lado de River, niegan alguna gestión de Barcelona para contratar a Marcelo Gallardo. Enzo Francescoli quién se desempeña como Director Deportivo del conjunto de Núñez, aclaró que "No hay nada".

Desde Argentina lo niegan

Por su parte, el director deportivo de River Enzo Francescoli habló con TYC Sports y se refirió a la continuidad de Marcelo Gallardo al frente del Millonario y cómo el día después del equipo si el Muñeco deja el cargo. También dio su opinión sobre la final de la Copa Libertadores y el cambio de sede.

"Sé lo que leen todos, me alegra por la envergadura del club y después no hay nada cierto", comentó sobre el supuesto interés de Barcelona para contratar a Gallardo.

Luego amplió y comentó que a fin de año se sabrá si continúa o no en el club: "todos los años hace una evaluación y después toma la decisión, es muy personal de él y su grupo de trabajo. Hay que dejar que las cosas sucedan"

"Hay que estar preparado para afrontar la decisión que haya que tomar. Pasó cuando hace unos años Ramón (Díaz) nos dijo que se tenía que ir. Pero no pienso mucho en eso, me hacen pensar mucho más ustedes cuando hablo. No estoy pensando en lo que va a pasar en un par de meses porque ni siquiera es mi decisión", expresó Enzo Francescoli.

Por: DIARIO MARCA