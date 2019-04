La NBA multa a Chris Paul con 35.000 dólares por hacer contacto con el árbitro

El anuncio de la multa fue hecho este mismo lunes por la NBA después de que también se dieron a conocer todos los errores que cometieron los árbitros en los dos minutos del partido a favor de los Warriors, quienes al final ganaron por 104-100.

El incidente ocurrió a falta de 4.4 segundos para que concluyese el partido y a Paul el escolta Klay Thompson le quitó el balón sin que los árbitros señalasen personal.

Paul consideró todo lo contrario y se fue directamente al árbitro Josh Tiven para increparlo y hacer contacto físico mientras protestaba.

El base de los Rockets recibió de inmediato la falta técnica que fue la segunda del partido y tuvo que irse automáticamente a los vestuarios expulsado.

De acuerdo a los dos minutos de informe final ofrecido por la NBA, la decisión de los árbitros fue correcta, aunque el balón tenía que haber sido posesión de los Rockets.

El equipo tejano también presentó un informe completo de como fue arbitrado el séptimo partido de las finales de la Conferencia Oeste del año pasado que perdieron contra los Warriors y los árbitros actuaron siempre en su contra.

La NBA no ha querido aceptar la metodológica que los Rockets utilizan para valorar la actuación de los árbitros y su incidencia en el marcador final de un partido.

Mientras Paul reconoció esta tarde antes del entrenamiento con el equipo de cara al segundo partido que se va a disputar el martes, que nunca pensó que había hecho contacto con el árbitro y que si se dio fue de forma "accidental".

"La realidad es que debo tener mejor control de mis emociones en los momentos decisivos", comentó Paul. "Si no hubiese cometido las dos faltas técnicas no hubiese puesto a mi equipo en estas situaciones, aunque todos los partidos van a ser emocionales. Si no expreso esas emociones no seré yo, pero definitivamente tengo que hacer mejor trabajo".