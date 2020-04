NBA Draft 2020: ¿Cómo juega Tyrese Haliburton?

Con la temporada de la NCAA finalizada abruptamente, debido a la expansión del Coronavirus, los mejores prospectos del baloncesto universitario empiezan a declararse elegibles para el Draft 2020 de la NBA. Ahora le llegó el turno de nuestro análisis a Tyrese Haliburton, base surgido de la Universidad de Iowa State.

¿Quién es y cómo juega Haliburton, uno de los mejores proyectos del Draft? Lo analizamos a continuación.

Tyrese Haliburton es un base de 1,96 de estatura y 79 kilos, nacido el 29 de febrero del 2000. Tras su paso por el baloncesto de instituto del estado de Wisconsin, llegó a la Universidad de Iowa State, calificado como un prospecto de tres estrellas y sin aparecer en el Top 100 de su clase en los rankings especializados.

En su primera campaña con los Cyclones fue titular, aunque con promedios bajos: 6,8 puntos y 3,6 asistencias, pasando 33,2 minutos por partido en cancha, en un rol bastante opacado por la presencia de jugadores como Marial Shayok, Talen Horton-Tucker y Lindell Wigginton. Sin embargo, ya sin ellos tres en el equipo, la 2019-2020 lo vio dar un salto de calidad sumamente interesante: 15,2 puntos, 6,5 asistencias y 5,9 rebotes, con un excelente 63,1% de True Shooting Percentage y doblando su porcentaje de uso (de un muy bajo 9% a un 20%).

Working through Tyrese Haliburton film. Have a lot of respect for this here. Not just the hit-ahead in transition but the effort, instincts, timing on the put-back. Even if it's not ideal for floor balance/transition D, nice to have a PG who can move it ahead + finish tip-dunks. pic.twitter.com/pByqdWZywQ