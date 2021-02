La NFL planea retomar partidos internacionales en 2021 en México y Reino Unido

Por AFP



La liga de football americano (NFL) está planeando volver a jugar partidos internacionales en 2021 en México y Reino Unido, dijo este jueves el comisionado Roger Goodell en una rueda de prensa previa al Super Bowl del domingo.

En su calendario de 2020, la NFL tenía previsto disputar un partido de temporada regular en el estadio Azteca de Ciudad de México y otros cuatro en Londres, dos de ellos en el estadio Wembley y otros dos en el Tottenham Hotspur.

La irrupción de la pandemia de coronavirus, sin embargo, motivó que la NFL cancelara en mayo todos estos juegos, cuya celebración vuelve a estar ahora sobre la mesa.

"Estamos planeando partidos internacionales para el 2021. Esa es la estrategia que vamos a tomar. Nos mantenemos en contacto cercano con nuestros socios en el Reino Unido y México para asegurarnos de que lo estamos haciendo de un modo seguro", declaró Goodell.

"Si en algún punto sentimos que no lo podemos ejecutar de modo seguro, tomaremos una determinación", afirmó. "El año pasado decidimos no jugar los partidos internacionales (...) después de consultar no solamente a nuestros oficiales médicos, sino también viendo, junto a la asociación de jugadores, el riesgo de hacer viajar al grupo entero a un estadio donde no íbamos a poder implementar nuestros protocolos".

Ahora "esperamos regresar, estamos planeándolo, y tomaremos esa decisión cuando tengamos suficiente información para tomarla", declaró.

En 2020, la pandemia forzó a la NFL a cancelar la pretemporada y suspender numerosos juegos de la campaña, que concluirá con el juego de Super Bowl que disputarán el domingo los Kansas City Chiefs, vigentes campeones, y los Tampa Bay Buccaneers en Tampa (Florida).