Nadal y Federer cumplen en octavos; su semifinal, a solo un paso

Nadal, segundo sembrado y máximo favorito al título junto a Federer tras la derrota el martes de Novak Djokovic, no pasó apuros para vencer al serbio Filip Krajinovic por 6-3, 6-4 en apenas una hora y 26 minutos de juego, y sigue sin ceder una manga en todo el campeonato.

"(Estoy) muy contento de estar en cuartos otra vez. Es una gran noticia haber ganado tres partidos sin ceder un set. He jugado un poco peor que ayer (contra el argentino Diego Schwartzman) pero estoy contento (de haber ganado) a un rival que venía jugando muy bien", señaló Rafa aún sobre la pista.

"Ahora tengo un día y medio de descanso que vendrá muy bien para disfrutar de Indian Wells y entrenar un poco", avanzó.

Ahora, el español chocará el viernes contra el ruso Karen Khachanov (N.12), que venció 6-4, 7-6 (7/1) al local John Isner (N.8).

Nadal venía de ganar a Schwartzman, "uno de los mayores talentos" del tenis, según sus propias palabras, y debía enfrentarse al desafío de jugar en el primer turno de la mañana -a las 11H00 locales- y con la incógnita de hacerlo frente a un oponente con el que nunca se había cruzado.

El serbio, 113 del ranking de la ATP, firmaba ya el mejor resultado de su carrera en Indian Wells al haber dejado por el camino al belga David Goffin (N.20) y al ruso Daniil Medvedev (N.14).

Con el estadio a media capacidad por lo temprano del encuentro, Nadal no tardó en entrar en calor, firmando el primer quiebre de la contienda en el segundo juego tras un error no forzado de su oponente, que envió la pelota a la red.

Mientras el español volaba sobre la pista y no acusaba ni el horario ni el fuerte calor del desierto californiano, Krajinovic parecía superado por las circunstancias, con tres golpes con el marco en los dos primeros games.

Con el paso de los juegos, el serbio se fue asentando y recuperó el break en el quinto (2-3) tras mandarla Nadal por el fondo con un revés malogrado.

Sin embargo, su felicidad duró poco. La segunda raqueta mundial selló otro quiebre (4-2) a continuación y se adjudicó la manga en 39 minutos.

La segunda siguió el mismo guión. Nadal continuó apretando, buscando las líneas con su poderoso brazo izquierdo y obligando a Krajinovic a jugar a su merced y así llegó el break decisivo en el tercer juego (2-1), con un golpe marca de la casa muy celebrado por el público.

"Me siento genial"

Ahora, el español espera contrincante en cuartos... pero el mundo ya visualiza su hipotético enfrentamiento en semis ante Federer.

El suizo derrotó al británico Edmund por 6-1, 6-4 y ahora se medirá con el polaco Hubert Hurkacz, de 22 años y 15 más joven que él, tras deshacerse éste 7-6 (7/3), 2-6, 6-3 al canadiense Denis Shapovalov (N.24).

"Me siento genial. No siento ningún cansancio por Dubái ni por lo que he jugado aquí", dijo el suizo tras el choque.

Federer busca desempatar con Djokovic, ambos con cinco títulos, mientras Nadal espera acercarse a ellos, con tres trofeos del primer Masters 1000 de la temporada en su haber.

Final abrupto

En la rama femenina, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza fue aplastada por la prodigio canadiense Bianca Andreescu por un contundente 6-0, 6-1 en 52 minutos.

La nacida en Caracas no ganó su primer juego hasta el décimo game y estuvo muy lejos del nivel mostrado en sus dos anteriores partidos, cuando batió a la estadounidense Serena Williams (N.10) y a la holandesa Kiki Bertens (N.7).

"Mi nivel no ha sido parecido al de los últimos días. Ella ha jugado muy bien, todo lo que ha intentado le ha salido muy bien", señaló Muguruza a la AFP.

"Creo que he jugado muy bien (en este torneo). Este partido lo voy a estudiar para ver qué puedo hacer mejor pero no solamente me voy de aquí pensando en este partido sino en todas las buenas cosas que he hecho esta semana", sentenció.