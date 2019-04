Nadal sufre ante Mayer para meterse en octavos en Barcelona

Le costó a Nadal entrar en un encuentro en el que no se acabó de encontrar a gusto en ningún momento y en el que tuvo que remontar tras perder el primer set, con lo que ponía fin a una racha de 30 mangas consecutivas sin perder en el torneo barcelonés.

"Lo mejor más o menos es que dentro de que no ha sido un partido agradable, se ha encontrado la manera de seguir adelante, la actitud ha sido correcta dentro de que las sensaciones no lo eran y a partir de ahí se ha trabajado para intentar seguir", dijo Nadal tras el partido a la televisión pública española.

"Cuando uno gana tendemos a autoengañarnos y a ver las cosas de manera más positiva. Sobre todo lo más positivo es que tienes una oportunidad al día siguiente, si pierdes no la tienes", aseguró.

El número dos del mundo necesitó dos horas y 50 minutos para acabar con la resistencia de Mayer, que se puso por delante en la primera manga, tras desperdiciar Nadal hasta tres bolas de set.

"En el primero (set) sacando para el set he hecho un juego desastroso", reconocía el propio Nadal, recordando que "cuando uno va desaprovechando multitud de oportunidades, pues normal que los partidos se compliquen".

En el segundo set, Nadal rompió el saque a Mayer en el primer juego, se puso 2-0 y aguantó la ventaja hasta llevarse la manga con un 6-4.

Tras mostrarse poco confiado en el primer set, el español empezó a mostrarse más firme sacando su derecha.

En el último set, Mayer, que no ha ganado nunca a Nadal en las seis ocasiones que se han enfrentado, no bajó los brazos y aguantó el ataque de Nadal hasta el quinto juego cuando un revés ganador de Nadal, puso al alcance del manacorí un punto de break en la siguiente pelota que no desaprovechó para ponerse 4-2.

Una nueva rotura de Nadal acabó por finiquitar el set, que ganó 6-2, y el partido.

Nadal se medirá en la siguiente ronda a David Ferrer (155º), que juega en Barcelona el penúltimo torneo de su carrera antes de retirarse en el Masters 1000 de Madrid.

"Es un partido siempre bonito contra un buen amigo y contra uno de los mejores jugadores que ha tenido este deporte en los últimos diez-doce años, es un día un poco más especial porque es su último trofeo Conde de Godó, pero al final es un rival de máxima exigencia", dijo Nadal sobre su próximo encuentro.

Ferrer, de 37 años y cuatro veces finalista del torneo de Barcelona, que perdió siempre ante Nadal, se deshizo del francés Pouille en apenas hora y cuarto por un contundente 6-3, 6-1.

Con Leo Mayer eliminado por Nadal, la alegría argentina del día en Barcelona la protagonizó Guido Pella (28º), que se impuso al ruso Karen Khachanov (13º) por 6-2 y 7-6 (7/4).

Pella se enfrentará en octavos de final al francés Benoît Paire que venció este miércoles al español Pablo Carreño por 6-4, 6-7 (9/11), 6-1.

El búlgaro Grigor Dimitrov también venció al español Fernando Verdasco por 6-2, 6-7 (4/7), 6-3, con lo que se enfrentará en la siguiente ronda al chileno Nicolas Jarry, que el martes eliminó al germano Alexander Zverev.

En el duelo español del día, Carballés se impuso a Nicola Kuhn por 6-7 (4/7), 6-4, 6-2. Carballés entró en el cuadro final en sustitución del italiano Fabio Fognini, ganador en Montecarlo, que causó baja de última hora este miércoles por una lesión muscular.

Por la mañana, la perla canadiense Félix Auger-Aliassime había pasado a octavos al imponerse al tunecino Malek Jaziri por 6-3, 7-6 (9/7).

Auger-Aliassime, semifinalista en Miami y que tras Barcelona jugará el Masters 1000 de Madrid, se impuso en la muerte súbita en la segunda manga, tras dominar la primera.

El canadiense se medirá en la siguiente ronda al japonés Kei Nishikori, doble ganador del torneo (2014 y 2015), que se deshizo el martes del estadounidense Taylor Fritz (7-5, 6-2).

El español Albert Ramos-Viñolas cayó, por su parte, ante el ruso Daniil Medvedev por 3-6, 6-2, 1-6.

El tenista ruso se medirá en la siguiente ronda al estadounidense Mackenzie Macdonald que venció este miércoles al francés Gilles Simon por 6-3 y 6-2.

El Torneo de Barcelona, también conocido como Trofeo Conde de Godó, se disputa sobre polvo de ladrillo y otorga 503.015 euros al ganador, y 253.000 euros al subcampeón.