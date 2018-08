Nadal llega a Nueva York descansado y listo para tratar de repetir título

"Espero estar listo", aseguró este viernes el tenista español en una conferencia de prensa antes de debutar en el torneo neoyorquino el próximo lunes frente a su compatriota David Ferrer.

Nadal, que tras ganar el Masters 1.000 de Toronto decidió no competir en Cincinnati para descansar, dijo que ha tenido buenos entrenamientos y que espera comprobar su verdadero nivel en las prácticas que tiene por delante este fin de semana.

De cara a su debut ante Ferrer, el balear aseguró que se prepara como para cualquier otro partido, aunque es un rival al que conoce muy bien y que le conoce muy bien a él.

"Es un buen amigo. Creo que va a ser un partido especial, importante para los dos. Vamos a ver qué pasa", señaló.

Nadal, que en 2017 ganó su tercer Abierto de Estados Unidos, aseguró hoy que Flushing Meadows y su público le transmiten una gran energía y que ésta es una competición en la que se siente cómodo.

Entre los grandes rivales del español, número uno del mundo y que parte como primer favorito, estará el suizo Roger Federer, con quien no se vería las caras hasta una eventual final.

Federer, número dos de la clasificación de la ATP, reconoció hoy que no llega al Abierto en las mejores condiciones tras su paso por Cincinnati.

"No estoy exactamente donde me gustaría estar, pero todavía tengo suficientes días para prepararme", dijo el suizo en una conferencia de prensa.

Federer, que ganó cinco veces seguidas el Abierto de EEUU entre 2004 y 2008, lleva una década sin repetir victoria en Nueva York, pero asegura llegar a la cita en mejor condición que en los últimos años.

"Estoy muy esperanzado y contento de estar de vuelta, sano y sintiéndome bien", aseguró.

En el cuadro femenino, la rumana Simona Halep parte como primera cabeza de serie y tiene garantizado mantener el número uno del ránking mundial pase lo que pase en Nueva York.

"No siento presión. Honestamente, no la siento. Me parece que es una gran oportunidad para lograr puntos. Una gran oportunidad para lograr el sueño de ganar otro gran torneo", aseguró hoy.

Entre sus grandes rivales estarán la danesa Caroline Wozniacki y la estadounidense Sloane Stephens, ganadora de la última edición.

Wozniacki, que se retiró por lesión en el reciente torneo de Cincinnati, dijo hoy que está recuperada y se encuentra "al cien por cien".