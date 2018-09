Nadal se retira, Del Potro espera a Djokovic o Nishikori en final del US Open

Ahora, el albiceleste espera por el serbio Novak Djokovic o el japonés Kei Nishikori, que se enfrentan a continuación en la Arthur Ashe de Flushing Meadows.

"No es la mejor manera de ganar un partido. Me encanta jugar contra Rafa porque es la mayor batalla de este deporte y no me gusta verle sufrir en la pista como hoy. Estoy triste por él", señaló Del Potro, aún sobre la pista, tras su victoria.

El tandilense se había llevado la primera manga en el tie break por 7-6 (7/3) cuando, en la segunda, el español recibió atención médica en el cuarto juego por segunda vez y se vio obligado a abandonar tras perderlo por 6-2.

"Es difícil para mí. No se trata de perder, se trata de no poder luchar por ganar (...) La mayor gravedad es perderme la oportunidad de estar en la final del Grand Slam de Estados Unidos, de una manera que odio irme, que es retirándome", dijo Nadal en conferencia de prensa.

El español ya se había quejado de su rodilla en la tercera ronda contra el ruso Karen Khachanov. En cuartos, tras vencer al austriaco Dominic Thiem en cinco mangas y casi cinco horas, Nadal ya había declarado que no sabía si ese esfuerzo le acabaría pasando factura... pero así fue.

Delpo... nueve años después

El español requirió atención médica en el séptimo juego del primer set, perdió su saque en el noveno (5-4) y, aunque lo recuperó a continuación, acabó cediendo en el tie break tras varios errores no forzados.

En el cuarto del segundo sintió de nuevo dolor y, tras perder 6-2, decidió no continuar para no agravar una tendinitis que lo lleva acompañando a lo largo de casi toda su carrera.

"He perdido cuatro partidos en todo el año y dos han sido retiradas", dijo molesto ante la prensa.

Mientras, Del Potro firma ya la mejor temporada de su carrera deportiva tras cuatro cirugías en sus muñecas que a punto estuvieron de retirarlo tras aquella victoria en el US Open de 2009.

"No puedo decir que estoy feliz (por Del Potro). Pero es un jugador que ha pasado por muchos problemas a lo largo de su carrera, como yo, sé lo difícil que son estas cosas. Así que me alegro por él, porque esté de vuelta a su mejor nivel y le deseo lo mejor. Sería increíble que ganara otro Grand Slam", dijo Nadal.

El de Tandil llegó esta vez a Nueva York como tercero de la ATP, su posición más alta en la clasificación, y luego de ganar su primer Masters 1000, en Indian Wells, en marzo. Ahora, tendrá la oportunidad de levantar otro título mayor en su campeonato preferido.

"Significa mucho para mí estar de nuevo en la final. No esperaba jugar otra final (de Grand Slam) y significa mucho hacerlo en mi torneo favorito. Mis mejores recuerdos son en esta pista, en 2009, cuando gané a Rafa (en semifinales) y luego a Roger (Federer en la final). Me encanta jugar aquí, gracias a todos por crear una atmósfera fantástica", apuntó el tandilense.

Un duelo desigual

Ahora, Djokovic se medirá a Nishikori, al que ha ganado 14 de las 16 veces que se han enfrentado, en busca de otro título luego de coronarse hace unos meses en Wimbledon y hace apenas dos semanas en el Masters 1000 de Cincinnati.

Sin embargo, el balcánico, cuya última derrota ante el nipón data de las semifinales del US Open en 2014, no se fía.

"Es un jugador muy disciplinado, trabaja duro y tiene mucho talento. Creo que se ha visto desafiado muchas veces por las lesiones en su carrera. Eso no le ha ayudado. Pero cuando está sano, es definitivamente uno de los cinco o diez mejores", apuntó.