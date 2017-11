"Ayer el dolor era muy fuerte pero no era el momento de parar. Seguí un tratamiento ayer para intentar jugar hoy, pero desafortunadamente no es posible. En el estado en el que estoy no me veo jugando tres partidos más", señaló el español en rueda de prensa sobre alcanzar una eventual final el domingo.

"Es un día triste para mí", añadió, restando importancia a su dolencia: "Ocurre simplemente que el año ha sido largo, he jugado muchos partidos".

Nadal, que había renunciado al Torneo de Basilea para descansar tras una agotadora gira asiática que terminó con molestias en la rodilla derecha, ganó el miércoles al uruguayo Pablo Cuevas en segunda ronda.

Este partido, que se fue a los tres sets; 6-3, 6-7 (5/7) y 6-3, lo terminó con una venda en su rodilla derecha.

Tras la ausencia en París de Federer, segundo de la ATP, Nadal se aseguró finalizar 2017 como número 1 mundial tras ganar al surcoreano Chung-Hyeon en la primera ronda.

Si su estado físico lo permite, Nadal y Federer cerrarán la temporada en el Torneo de Maestros, que reúne a los ocho mejores tenistas del año en Londres del 12 al 19 de noviembre.

"Seguiré mi tratamiento y haré todo lo que pueda para jugar en Londres, pero no puedo hablar ahora", señaló este viernes.