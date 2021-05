Nadal duda sobre su participación en los Juegos teniendo en cuenta las 'circunstancias'

"No lo sé todavía. Honestamente, no puedo dar una respuesta clara, ya que no lo sé. No conozco mi calendario. En un mundo normal, nunca pensaría en perderme los Juegos, por supuesto. No hay duda sobre ello. Todos saben lo importante que ha sido para mí siempre estar en los Juegos. En estas circunstancias, no lo sé", explicó el mallorquín.

"Veamos que ocurre en los dos próximos meses. Pero necesito organizar mi calendario. En un año normal, conozco mi calendario casi al 100% desde el 1 de enero hasta el final de la temporada. Este año es algo un poco diferente, ¿no? Necesitamos ser flexibles. Necesitamos adaptarnos a las cosas que están pasando", añadió.

Nadal fue campeón olímpico en individuales en 2008 y en dobles en 2016.

Tokio y otros departamentos del país están actualmente colocados en un régimen de estado de urgencia ligado al coronavirus, que durará al menos hasta finales de mayo, cuando unos 10.000 deportistas de 200 países son esperados este año en los Juegos (23 de julio-8 de agosto).