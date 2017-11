Nápoles no falla ante el Milan y mete presión a la Juventus

Lorenzo Insigne (33) y el centrocampista polaco Piot Zielinski (73) anotaron los goles napolitanos, mientras que el tanto milanista lo marcó en el descuento Alessio Romagnoli (90+1).

Insigne, uno de los jugadores más en forma de la Serie A, fue uno de los protagonistas de la semana en Italia, después de no haber jugado el decisivo partido de la repesca europea contra Suecia (0-0) que acabó costando la clasificación mundialista a la Azzurra.

"Estoy triste porque Italia no irá al Mundial, no porque no jugué", declaró el delantero de 26 años. "No me gusta causar problemas. Él (el ya seleccionador Gian Piero Ventura) consideró esto (que no jugara contra Suecia) y acepto las decisiones del técnico".

Tras esta victoria, el Nápoles suma 11 triunfos y dos empates en 13 jornadas, con un total de 35 puntos, por los 31 de la Juventus.

El Nápoles comenzó dominando y al cuarto de hora dispuso de la primera ocasión clara para marcar, pero el joven arquero Gianluigi Donnarumma cerró bien los huecos ante José Callejón y el español no pudo batirlo.

El Milan respondió y otro español, Suso, disparó a la portería napolitana, pero atajó su compatriota Pepe Reina (29).

Finalmente, el equipo que entrena Maurizio Sarri encontraría el premio a su mejor juego en una jugada que comenzó con un pase en profundidad del brasileño Jorginho. Insigne rompe por velocidad a la defensa milanista y supera a Donnarumma en su salida (33).

Justo antes de la pausa, Donnarumma salvó a su equipo al detener un endiablado disparo del belga Dries Mertens (45+4).

En la segunda parte, el Nápoles metió una marcha más al partido buscando la sentencia. Insigne volvió a tener una clara ocasión de gol, pero su disparo lo salvó Donnarumma (48), que volvió a ser decisivo minutos después, esta vez ante un tiro cruzado del eslovaco Marek Hamsik (52).

Pero nada pudo hacer ante Zielinski. Mertens habilita al polaco con un pase al hueco y el centrocampista batió al portero pasando la pelota por debajo de sus piernas (73).

El Milan trató de buscar la reacción y Giacomo Bonaventura obligó, con un disparo desde 20 metros, a lucirse a Pepe Reina (77).

A 11 puntos de la 'Champions'

Cuando Alessio Romagnoli recortó diferencias, con una gran volea de zurda desde fuera del área, era ya el descuento y sin tiempo para buscar el empate (90+1).

La derrota deja en una situación muy complicada al entrenador del Milan Vincenzo Montella, ya que el equipo rossonero suma 6 partidos perdidos de los 13 disputados y se encuentra ya a 11 puntos de los puestos de Liga de Campeones.

"Nuestras dos últimas derrotas son contra Juventus y Nápoles y a pesar de los resultados, estuvimos dentro en los dos partidos. Los próximos partidos son más fáciles y esperemos ver un mejor rendimiento", declaró el técnico.

Por su parte, la Roma, que se impuso por 2-1 en el derbi ante la Lazio, se coloca en el tercer puesto provisional, con 30 puntos, los mismos que el Inter (4º), que el domingo recibirá al Atalanta.

El argentino Diego Perotti adelantó a los locales transformando un penal al inicio del segundo tiempo (49) y el belga Radja Nainggolan amplió diferencias cuatro minutos después de fuerte disparo.

Ya en el tramo final, Ciro Inmobile transformó un penal para dejar el marcador final en 2-1, con lo que suma ya 15 goles esta temporada.

El árbitro pitó la pena máxima tras consultar el videoarbitraje (VAR) por una mano del defensor griego Kostas Manolas.