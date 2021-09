Desde 1959, Jarrín ha narrado las incidencias de los partidos de los Dodgers en el idioma castellano, siendo exaltado al Anillo de Honor del equipo en el 2018, 20 años después de tener su placa dedicada en Cooperstown.

Dodger Hall of Fame broadcaster Jaime Jarrín today announced that he will retire following the 2022 season, which will be his 64th season with the organization. pic.twitter.com/PHthb3BzD9