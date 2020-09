Neuer comprende a los hinchas que cancelaron su viaje a Budapest

Unos 800 aficionados alemanes devolvieron su entrada y se espera la presencia de 1.300 en el estadio Puskas de la capital húngara, según la UEFA, que ha abierto el aforo del recinto en un 30%, es decir, para 20.000 personas, en lo que supone la primera vez con público para un partido de competiciones europeas desde la irrupción de la pandemia del covid-19.

. Budapest, zona de riesgo

Manuel Neuer: "Hemos vivido esas situaciones en las últimas semanas. Hemos tenido que adaptarnos y debemos hacerlo de nuevo con esta situación. No sabemos realmente qué nos espera, pero nuestra concentración debe estar en el partido. El ambiente del estadio lo veremos mañana (jueves)".

Hansi Flick (entrenador del Bayern): "Vivo en Múnich y Múnich es también un punto caliente del virus. Estamos aquí para un partido de fútbol, las decisiones se han tomado en otra parte. Debemos estar concentrados únicamente en el fútbol, en nuestro objetivo".

. Neuer comprende a los hinchas

Neuer: "Tengo una comprensión total (hacia los aficionados que han cancelado su viaje a Budapest). Todos tenemos las informaciones que nos permiten decidir por nosotros mismos de manera individual. No criticaremos nunca a un hincha por no venir al estadio".

Flick: "(¿Tienen razón los fans por no querer ir a Budapest?) Soy entrenador, no asesor. Hay gente en una mejor situación para responder. Estoy aquí para concentrarme en el partido, lo demás no me concierne".

. "Un partido bonito para los espectadores"

Flick: "El Sevilla ha merecido su título en la Europa League. Es un equipo muy táctico, que ha hecho un trabajo excelente y que estará en disposición de ponernos bajo presión. Espero un partido bonito para los espectadores, con compromiso y la intensidad que forma parte del fútbol. Es un poco difícil saber si es un partido de final o de inicio de temporada, pero queremos ganarlo. Estaremos concentrados al 100%. Es un partido por un título y, como todas las finales, será especial".

. Lewandowski, ¿al 100%?

Flick: "Espero que Robert (Lewandowski, con un problema por un golpe en un tobillo) efectúe el entrenamiento completo hoy (miércoles) y cuento con que esté al 100% mañana (jueves)".