Por Carlos Figueroa Jaramillo



Newton Williams habló sobre su futuro en el fútbol brasileño con el Palmeiras y la Selección de Panamá. El joven delantero bocatoreño tiene los pies sobre la tierra y espera con calma su oportunidad.

Williams conversó este viernes con Somos La Sele, donde habló de su momento que vive en el "verdao", uno de los equipos grandes del gigante sudamericano.

"Muy contento de estar aquí. Una linda oportunidad de que estoy viviendo, un reto en mi carrera personal. He mejorado muchas cosas", señaló el joven nacido en Bocas del Toro un 2 de enero del 2001.

"Siempre trabajo aparte en entrenamiento específico de finalización. He mejorado en la técnica, la demarcación, movimientos. Me falta mucho por aprender. La fuerza la tengo y la potencia", señaló de sus cualidades.

Señaló que en Letonia el fútbol era más lento, mientras que en Brasil es más intenso y muy físico.

Williams lleva con tranquilidad su momento y los pedidos de la gente para que lo convoquen a la selección nacional mayor.

"La he llevado de forma tranquila, soy joven, al frente tengo jugadores con mucha referencia. Acá también me piden para el equipo profesional, pero todo lleva su tiempo. Vestir la camiseta nacional no es algo de prueba, es mucha responsabilidad, son 4 millones de personas que debo representar", apuntó.

Manifestó que cualquier jugador que está jugando su Liga está preparado.

Newton conversó una vez, cuando vino de Letonia, con el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen.

"Me dijo que siga trabajando. Borowski me lo presentó, quedé impresionado y muy contento".

El chico es admirador en el fútbol panameño de Roberto "El Bombardero" Brown, mientras que en el fútbol internacional, su jugador favorito es Cristiano Ronaldo.

Ante la reiterada pregunta de la selección, puntualizó:

Es un sueño que todos los días me levanto en la mañana con esa ilusión de algún día representar a mi país. En la selección no es fácil, hay buenos jugadores y cuando se de mi momento, aprovecharlo al máximo".

"Yo sigo trabajando fuerte aquí en Brasil, sobre todo para cumplir mi sueño: seguir adelante en el fútbol y no decepcionar a la gente que ha confiado en mí. Se vienen muchas cosas buenas, gracias a Dios", finalizó.