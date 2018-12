Nicolás Muñoz celebró su cumpleaño con los privados de libertad del Centro Penitenciario La Joya

El varias veces internacional con la Selección de Panamá y actual jugador de El Pasaquina FC del fútbol de El Salvador, Nicolás "Yuyu" Muñoz, celebró hoy su cumpleaño número 37 de una manera muy especial.

Muñoz compartió un partido amistoso con los privados de libertad del Centro Penitenciario La Joya, en el cual se muestra a varios jugadores que representaron a Panamá en el pasado Mundial de Rusia 2018 como lo son Gabriel "Gavilán" Gómez, Fidel Escobar y Ricardo Ávila, en la foto podemos ver también a figuras importantes del balonpié panameño como lo son Orlando Mosquera, Alexander González Miguel Olivares, Juan Ramón Solís, Victor René Mendieta Jr, entre otros.

Nicolás Muñoz también se mostró muy feliz con sus palabras en redes sociales las cuales decían: "Fue una mañana inolvidable, no importa el barrio, ni bandas ni nada de eso, fue un gusto verlos y compartir esta mañana con ustedes y espero verlos a todos muy pronto en la calle! No queremos más guerra, queremos PAZ en todos los barrios de mi querida Panamá. Amor puro muchachos, no se rindan, el candado no es eterno".