El manager de Norbert, Big Vercetti, es consciente de que el combate será complicado por lo que ha preparado a su representado tanto física como mentalmente para afrontarlo.

"Es una lucha muy difícil, porque Norbert, en su carrera como luchador profesional, no había estado en una lucha de sumisión. Más eso, se enfrentará a Vértigo que es un luchador con mucha experiencia en Centroamérica y en México", explicó el manejador oriundo de República Dominicana.

Big Vercetti manifestó que prepararse para un tipo de combate, en el que el ganador debe hacer rendir a su oponente, no ha sido sencillo para su dirigido. Más aún cuando tendrá al frente a un rival de trayectoria internacional.

"Norbert está bastante preparado",puntualizó. "Al principio me dijo que estaba nervioso que no quería enfrentarse a Vértigo porque es (un luchador) internacional. Yo le dije: 'si tú quieres ser grande, debes enfrentarte a los grandes. Toda la vida no puedes enfrentarte a luchadores pequeños. Me dijo que tenía razón y ahí vamos."

Las palabras denigrantes, que Vértigo ha emitido contra Panamá, son el motivo de esta rivalidad en la que Norbert buscará la victoria para callarle la boca a su contrincante.

"Esperamos el mejor resultado", señaló Vercetti. "Norbert, al ser panameño, se ha sentido afectado por eso. Le dije: ''Hermano, si tú le ganas a Vértigo le demostrarás quién es el que manda'".

Golpe de Estado se llevará a cabo en el GWE Center de Transistmica desde las 5:00 p.m.