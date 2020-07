Custer recorrió las 267 vueltas del óvalo en dos horas 59 minutos 48 segundos, secundado por Martín Truex (Toyota, 2h59:49.1) y Matt DiBenedetto (Ford, 2h59:49.8), que completaron el podio.

El novato desbancó en la última vuelta a Truex, quien parecía llevarse el triunfo luego de luchar fuertemente con Kevin Harvick (Ford).

Truex lideró durante 57 vueltas y Harvick, que ganó la semana pasada en Indianápolis, estuvo punteando en las últimas vueltas también.

El cubano-estadounidense Aric Almirola (Ford) fue el máximo líder en una gran parte de la carrera con 128 vueltas al frente, pero terminó finalmente en el octavo lugar.

El piloto de origen cubano lideró la primera etapa de la carrera, pero después cayó al puesto 21. Luego se fue recuperando poco a poco hasta terminar en el Top 10 una vez más. Almirola ha logrado tres terceros lugares en las últimas cinco carreras.

Newly-minted NASCAR All-Star @ColeCuster has some thoughts after winning his first NASCAR Cup Series race!#QS400pic.twitter.com/SORoz9d43V