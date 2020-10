O'Connor gana la 17ª etapa del Giro a la espera del Stelvio

El portugués Joao Almeida (Deceuninck) conservó la maglia rosa de líder de la general, un día antes de la etapa reina, con la subida al Stelvio, uno de los puertos más altos de Europa con sus 2.758 metros de altitud.

Un día después de su segundo puesto en San Daniele del Friuli, donde fue superado en el último kilómetro por el esloveno Jan Tratnik, O'Connor no tardó en tomarse su revancha.

El australiano superó por 31 segundos al austríaco Hermann Pernsteiner, un compañero de Tratnik, y en más de un minuto al belga Thomas De Gendt.

En esta etapa de 203 kilómetros con cuatro ascensiones destacadas en el recorrido, una escapada de 19 corredores desató las hostilidades. Un grupo tomó la iniciativa para abordar la subida final (12,5 kilómetros al 5,7%) con menos de seis minutos de ventaja.

🎙️ @ben_oconnor95 - @NTTProCycling"Yesterday it was so close and to pull of today in the mountains I dreamed of, it means a lot.""Ieri ci sono andato vicino e l'ho portata a casa oggi nelle montage che ho sempre sognato. Significa molto."Powered by @continentaltire#Giropic.twitter.com/pbeUb2HAX9