El lateral madridista fue uno de los mejores jugadores del conjunto blanco, que ganó 0-4 al Melilla en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Hizo un tanto y dio dos asistencias.

"Desde siempre me han ducho que hay que estar atento para marcar. Raúl, una leyenda, lo hacia a la perfección. Siempre estaba preparado para hacer gol. He visto el balón, no me lo he pensado y ha ido para dentro. Es una sensación indescriptible marcar con el mejor club del mundo. Pero más allá del gol y las asistencias, es mejor sumar para aportar un granito de arena", dijo.

Odriozola comentó en Real Madrid Televisión que acabó el choque muy "contento" por ganar y "encarrilar la eliminatoria". También destacó que en el plano personal no puede estar más feliz por ayudar al Real Madrid con goles y asistencias.

"Todo suma para salir de una racha que ha pasado. Seguro que le vamos a dar la vuelta. Lo importante era sacar un resultado y coger sensaciones positivas de cara a lo que llega. En la "Champions" estamos bien, en la Liga podemos hacerlo bien y hoy era importante ganar para coger sensaciones positivas", concluyó.