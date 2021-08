Por AFP



El japonés Shohei Ohtani, la nueva sensación de las Grandes Ligas, conectó su jonrón número 40 de la temporada y lanzó ocho sólidos episodios, para que los Angelinos vencieran a los Tigres del venezolano Miguel Cabrera 3x1, mientras que Freddie Freeman conectó para el ciclo en un triunfo de los Bravos sobre los Marlins de 11x9.

La multitud de 27.282 espectadores reunidos en el estadio de Detroit esperaba ver a Cabrera pegar el jonrón número 500 de su carrera (tiene 499), pero el toletero se fue de 4-1 con un sencillo en la primera entrada.

"Obviamente es uno de los mejores bateadores de todos los tiempos y también es una gran persona", dijo Ohtani sobre Cabrera. "Me hubiera gustado dejarlo (dar el jonrón), y espero que lo haga más temprano que tarde".

En cambio, Ohtani montó su espectáculo. El derecho japonés permitió seis hits, ponchó a ocho y no dio boletos en una excelente salida.

"No sé qué se puede decir de él que no se haya dicho antes", señaló el manager de los Angelinos, Joe Maddon. "No va a ganar la Triple Corona, pero está en la discusión de todo lo demás. Un Cy Young o un MVP".

Ohtani se convirtió en el primer jugador de Grandes Ligas en conectar 40 jonrones en una temporada en la que lanzó al menos 15 juegos. El récord anterior fue de 29 bambinazos y como lanzador de Babe Ruth en 1919.

"Obviamente, es un talento especial increíblemente y tenemos que presenciarlo de primera mano esta noche", añadió el mánager de los Tigres, A.J. Dijo Hinch.

El taponero cubano Rasiel Iglesias lanzó un noveno inning perfecto para su 27º salvamento, retirando a Cabrera con un elevado.

El abridor de los Tigres, Tarik Skubal, permitió seis hits en 6 y 2/3 de entradas. Ponchó a siete sin dar base por bolas.

Los Angelinos saltaron al frente con un jonrón de dos carreras de Justin Upton en la primera entrada, pero Willi Castro respondió por los Tigres, conectando un bambinazo en la quinta para su octavo cuadrangular.

Ohtani se dio a sí mismo una carrera segura al abrir el octavo con un bambinazo hacia la derecha, atrayendo una ovación y cánticos de "M-V-P" de la multitud.

- Freeman con hazaña también -

En Miami, los Bravos se apoyaron en la labor ofensiva del toletero Freddie Freeman, quien conectó la difícil hazaña del ciclo o escalera (sencillo, doble, triple y jonrón) para vencer a domicilio a los Marlins 11x9.

El vuelacerca de Freeman fue su número 27 de la campaña mientras que el triunfo se lo anotaba el estelar abridor Charlie Morton (12-4), mientras que el revés fue a la cuenta del zurdo peruano-venezolano Jesús Luzardo (2-2).

Freeman bateó para el ciclo por segunda vez en su carrera, hazaña que completó hoy con un vuelacerca en la sexta entrada.

Freeman también había bateado para el ciclo en el mismo juego en 2016 y se convirtió en el primer jugador de los Bravos en batear para la escalara más de una vez.

El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional 2020 se convirtió también en el tercer jugador de la MLB en batear para el ciclo este año después de Trea Turner y Jake Cronenworth.

Freeman conectó un doble en la primera entrada, un triple en la cuarta entrada, un sencillo en la quinta y disparó su 27º jonrón de la temporada en el sexto, igualando a su compañero de equipo Adam Duvall por el segundo lugar en la Liga Nacional, siete bambinazos detrás del dominicano Fernando Tatis de los Padres de San Diego.