"Ha hecho una buena pretemporada con la Juventus, ha jugado con el equipo nacional y ha tenido una buena semana con nosotros aquí. En algún momento estará en la cancha, eso seguro", dijo el técnico noruego, sin especificar si será titular o comenzará en el banquillo.

Ronaldo, de 36 años, jugó en el United entre 2003 y 2009, cuando fichó por el Real Madrid. En 2018 se fue a la Juventus, donde disputó las tres últimas temporadas, antes de volver a 'casa' justo antes del cierre del mercado de fichajes.

En sus seis años con los 'Red Devils' Ronaldo adquirió una dimensión planetaria. Ganó la Premier League en tres ocasiones y una Liga de Campeones -luego sumó otras cuatro con el Real Madrid-.

Solskjaer, su actual técnico, jugó con CR7 en su primera etapa: "Claro que hemos seguido su carrera desde que se fue y estoy muy contento de que vuelva. Puede hablar por sí mismo, pero parece muy contento por volver, ha trabajado bien y estamos esperando el sábado".

El fichaje de Ronaldo estuvo acompañado por el de su antiguo compañero en el Real Madrid Raphael Varane y la promesa inglesa Jadon Sancho.

"Hemos crecido mucho como grupo en los últimos años. La determinación, el deseo y la concentración han mejorado poco a poco", dijo Solskjaer.

"Con Cristiano aquí no hay lugar para escondernos si queremos ser ganadores como él. No puedes ir al entrenamiento y estar al 95% o no estar concentrado", añadió.