La organización boxística creó un cinturón color azul y en el centro de él tiene el escudo de la novena de Houston.

Los Astros superaron (4-3) a los Dodgers en la serie final de la MLB.

Congrats to the @astros on becoming World Series Champions, as in boxing its not over until the final bell @carlosbeltran15@TeamCJCorreapic.twitter.com/ecKPZLOHRa