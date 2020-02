El ex Grandes Ligas venezolano Oswaldo 'Ozzie' Guillén es firme al expresar que no apoya ni condona la trampa, pero es igual de contundente al expresar que a los amigos hay que apoyarlos en las buenas y las malas.

Guillén habló sin tapujos sobre la investigación de las Grandes Ligas de béisbol en el lío del robo de señales por los Astros de Houston en la temporada 2017, en el que el puertorriqueño Alex Cora fue identificado como gestor del esquema.

"Es un tema muy difícil para mí de absolver", expresó Guillén. "Que es lamentable, seguro. Que es vergonzoso, seguro. Me siento avergonzado claro, yo soy hombre de béisbol. Pero soy hermano, pana con la familia Cora y no le voy a dar la espalda", agregó el ex Grandes Ligas.

Con la misma fogosidad con la que condenó los actos, Guillén destacó la injusticia de que el escándalo se haya centrado en la figura de Cora, ya que asegura es un esquema en el que deben haber participado muchas personas.

"Le estamos poniendo el dedo a alguien que fue cómplice y que fue materialista de todo lo que ha pasado, pero esto es un grupo de personas y lamentablemente nos tocó a nosotros (latinos) esta nube negra encima", manifestó Guillén, quien se encuentra en la Serie del Caribe de 2020 apoyando a su hijo Ozney Guillén, dirigente de la escuadra colombiana.

"No estoy de acuerdo con lo que él hizo, con lo que se hizo, lo que se hizo, porque aquí está involucrado un gentío", recalcó.

Guillén confía en que Cora, quien en medio del escándalo fue despedido por los Medias Rojas de Boston, pueda sobrellevar esta situación y regresar a las Grandes Ligas.

"Cuando tu haces una cosa mala, mereces tener una segunda oportunidad", dijo.

Cora llevó a los Medias Rojas de Boston a ganar la Serie Mundial en 2018.