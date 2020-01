De hecho, ya se ha dado el primer paso para poner en práctica esta absurda decisión.

Los 'umpires' de grandes ligas y MLB han acordado seguir adelante con esta iniciativa de poner robots para cantar bolas y strikes en juegos de la Carpa Grande.

El rechazo ha sido rotundo de parte de diferentes sectores vinculados al béisbol organizado.

El receptor de grandes ligas, Salvador Pérez y el ex mánager venezolano, Ozzie Guillén, cuestionaron duramente la medida, coincidiendo en señalar "que este cambio de poner robots no va".

Ambos Astros de la pelota organizada se encuentran en Panamá para participar en el All Star Softball Game, evento organizado por el ex big leaguer Andruw Jones.

" La Iniciativa me parece abzurda y peligrosa pues le arrancaría una parte esencial del juego: lo humano, con sus virtudes y efectos", expresó el máscara Salvador Pérez.

"Yo Salvador Pérez no estoy de acuerdo con esta iniciativa y no me gusta, y así se lo hice saber a MLB. Le están quitando la esencia al juego con estos cambios", fustigó Pérez.

"No me gustan estas cosas que están haciendo con la pelota", agregó.

Por su parte, Ozzie Guillén, fue más duro en sus críticas al indicar que MLB "está cometiendo muchas estupideces en el béisbol y lo digo porque ahora puedo decir porquería y nadie me puede decir nada".

"Le están quitando la esencia al béisbol y están llorando porque la gente no va a los juegos. Le están sacando la parte humana la que queremos ver nosotros como seguidores del béisbol", subrayó el ex mánager de las ligas mayores.

Texto: Harmodio Arrocha (Página de Facebook: @harmodioarrochasports)