San Diego se reunirá con Harper en Las Vegas, le dijeron fuentes a Jon Paul Morosi de MLB.com, confirmando el reporte inicial de Ken Rosenthal de MLB Network. Según Jeff Passan de ESPN, la reunión será la tarde del jueves

Según Rosenthal, Harper y su agente Scott Boras se han reunido con una serie de equipos en días recientes, algunos por segunda o tercera vez, aunque no hay nada inminente.

Con un gran número de patrulleros y una situación incierta en la tercera base, los Padres parecieran tener más uso para Machado que para Harper. Pero Harper representaría, al igual que Machado, una mejora importante para el lineup.

Los Padres tienen una pléyade de prospectos, encabezados por el dominicano Fernando Tatis Jr., que todavía están a varios años del arbitraje y la agencia libre, lo que los pone en buena posición para gastar en grande.

Pero eso no quiere decir que firmar a Machado o Harper no sería un riesgo. Si los prospectos no cuajan como se espera, el club podría verse estancado con dos o tres jugadores con salarios de US$20 o más millones al año. A Wil Myers se le deben más de US$70 millones hasta el 2022, y Eric Hosmer firmó el año pasado un pacto por US$144 millones y ocho campañas.

Texto: MLB.com