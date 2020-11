Palabra de Maradona: "Fue la mano de Dios" o "La pelota no se mancha"

Hombre sin pelos en la lengua, el ex jugador dejó marcadas a fuego en el imaginario colectivo algunas frases lúcidas y creativas, aunque otras veces demostró su hiriente sarcasmo, sin importarle cosechar enemigos.

Estas son algunas de esas frases:

-- "Pase lo que pase, dirija quien dirija, todo el mundo sabe que la camiseta 10 de la selección será mía... Para siempre".

-- "Fue la mano de Dios" (Al comentar su primer gol con la mano, el día de la victoria contra Inglaterra 2-1 en el Mundial México-86, cuando anotó también el segundo, elegido el mejor en la historia de los mundiales).

-- "Hay que vivir lo que se quiera vivir. Pero no hay que llevar a nadie a cometer las equivocaciones que uno comete".

-- "Yo no me drogué. Me cortaron las piernas". (Al ser obligado a retirarse del Mundial EEUU-1994 por un caso de dopaje).

-- "Mis hijas legítimas son Dalma y Gianina. Los demás son hijos de la plata o de la equivocación". (Luego reconoció

-- "Sí, me 'pelié' con el Papa. Me 'pelié' porque fui al Vaticano y ví los techos de oro. Y después escuché al Papa decir que la Iglesia se preocupaba por los chicos pobres. Pero ¡vendé el techo, fiera, hacé algo!. Las tenés todas en contra, encima fuiste arquero. ¿Por qué está el Banco Ambrosiano? ¿Para vender drogas y contrabandear armas como se dice en el libro 'Por Voluntad de Dios'"?.

-- "¡Esos tipos le toman la leche al gato! (Al hablar de políticos y dirigentes a los que acusa de corrupciòn)

-- "La pelota no se mancha" (Al hablar en 2001 en su partido homenaje y despedida en la cancha de Boca Juniors, en alusión a la pureza del fútbol, de los jugadores, de los hinchas y el deporte pese a los negocios turbios que se mueven alrededor).

-- "El fútbol debería ser gestionado por los futbolistas, los dirigentes sólo desean robar el dinero de los clubes y salir en la foto".

-- "Yo crecí en un barrio privado... privado de luz, agua, teléfono" (Durante su visita a Bolivia en marzo de 2004).

-- "Me causan gracia los que hablan de mi inexperiencia (como DT). Tengo casi 20 años en la selección argentina (como jugador). El fútbol no ha cambiado. El agua caliente ya está inventada. No creo que nadie (otro DT) me sorprenda con nada", dijo a la televisión.

-- "La selección es un Rolls-Royce tapado de tierra, hay que limpiarlo".