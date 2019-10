La novena panameña cayó ante Curazao 5 carreras por 2 en su tercer compromiso de la contienda que se extenderá hasta el 1 de noviembre.

Panamá con marca de una victoria y dos descalabros, partió por delante con una carrera en la alta de la cuarta entrada. Sin embargo las caribeñas anotaron dos veces en la baja de la quinta. Las canaleras se acercaron con otra más en el sexto pero las de Curazao sentenciaron el compromiso con 3 rayitas en la baja de ese mismo episodio.

El elenco istmeño se fue con 5 imparables y 1 error. Curazao con 10 incogibles y jugó sin pecados.

Kristty Zarzavilla primera de dos lanzadoras que utilizó Panamá cargo con la derrota. Irania Buitrago terminó el partido. Leonella Elizabeth (2-0) que trabajó toda la distancia se llevó la victoria por Curazao.

Yulissa Mendieta de 2-1, 2B, BB y C.E., destacó a la causa perdida por las panameñas.

Panamá (1-2) tendrá este lunes doble compromiso. A primera hora (9:00 a.m.) vs Chile y luego vs Colombia.